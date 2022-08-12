В возрасте 53 лет умер автор песни «Все в твоих руках» Герман Витке

Ушел из жизни поэт, автор песен и продюсер Герман Витке. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Уточняется, что Витке скончался от сердечного приступа. Ему было 53 года.

Витке родился в 1968 году в Москве. В шоу-бизнесе работал с 1989 года. В середине 90-х в Париже вышел его первый сборник стихов. Витке известен как автор песен Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, «Иванушек International», Богдана Титомира и других артистов. Среди наиболее известных композиций, написанных Витке, — «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Все в твоих руках».

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