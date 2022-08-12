На Украине экс-чиновника осудили за просьбу не оскорблять россиян

В Хмельницком осудили экс-советника главы области за просьбу не оскорблять россиян

На Украине суд на 15 лет лишил права занимать госдолжности бывшего советника главы Хмельницкой области, который попросил не оскорблять россиян и не называть их «рашистами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хмельницкий апелляционный суд.

Сообщается, что Староконстантиновский районный суд признал 74-летнего советника городского главы виновным в публичном отрицании осуществления публичной агрессии против Украины.