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На Украине заподозрили в госизмене главврача детской больницы в Херсоне

СБУ возбудило дело о госизмене против главврача херсонской детской больницы Бурдовицына

Фото: ИА «Херсонці»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главврача детской больницы в Херсоне Виктора Бурдовицына из-за сотрудничества с российскими военными. Об этом сообщает «Страна.ua».

На днях медик получил повестку о вызове к следователю, который заподозрил его в государственной измене. Отмечается, что специалист пошел на сотрудничество с российскими военными добровольно и передал им медицинские карточки сотрудников украинской полиции.

«[Также] он запретил эвакуацию онкобольных детей во Львов и в "Охматдет" (украинская Национальная детская клиника охраны материнства и детства — прим. «Ленты.ру»), предлагая вывезти их только в сторону Крыма», — пишут журналисты.

Ранее офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене и коллаборационизме мэру города Балаклея в Харьковской области Ивану Столбовому. Политик решил перейти на сторону России в марте.

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Алевтина Запольская
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