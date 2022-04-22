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Украинская прокуратура обвинила мэра Балаклеи в коллаборационизме

Мэра Балаклеи Ивана Столбового заочно обвинили в госизмене и коллаборационизме

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене и коллаборационизме мэру города Балаклея в Харьковской области Ивану Столбовому. Об этом сообщает ТАСС.

«Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», — сообщили в ведомстве.

По данным офиса генпрокурора, в марте мэр решил перейти на сторону российских сил. «Он дал добровольное согласие на выполнение полномочий главы города в (...) органе местного самоуправления», — отметили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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