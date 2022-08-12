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Стилист Рогов назвал рубашку одного цвета главным трендом 2022 года

Стилист Рогов: базовая голубая рубашка является главным модным трендом 2022 года

Фото: Shutterstock

Популярный российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал рубашку одного цвета главным трендом 2022 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Так, эксперт порекомендовал обратить внимание на базовую рубашку голубого цвета, который, по его мнению, является самым актуальным в нынешнем сезоне. Утверждается, что при выборе данного предмета гардероба следует обратить внимание силуэт, поскольку он должен быть свободным и объемным.

«Такую рубашку можно носить хоть все семь дней в неделю и каждый раз создавать новый образ. Например, один день — поверх футболки или кроп-топа, другой — с купальником, затем заправить в джинсы или юбку, а потом наоборот — носить навыпуск», — отмечает Рогов.

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Вдобавок стилист посоветовал не отглаживать упомянутую вещь, чтобы она имела слегка небрежный вид. «Где-то ошибитесь с пуговицей или не застегивайте манжеты, а главное — не переживайте, если рубашка помнется», — добавил он.

Ранее в августе стилист и телеведущий Александр Рогов назвал три модных тренда осени 2022 года и посоветовал внедрить их в гардероб. Так, по словам эксперта, популярность набирает преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, блейзеры, платья-трапеции, трикотажные жилеты. Кроме того, он отметил актуальность корсетов и нарядов из денима.

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Полина Гераскина
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