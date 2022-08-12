Центробанк допустил сохранение санкций до 2025 года

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что антироссийские санкции сохранятся до конца 2025 года

Российский Центробанк (ЦБ) допускает сохранение санкций до 2025 года. Согласно базовому сценарию Банка России, действующие ограничительные меры могут действовать на протяжении всего периода прогноза. Об этом сообщается в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», опубликованном на сайте регулятора.

В документе, в котором ежегодно раскрываются цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, анализируется текущее состояние экономики и озвучиваются прогнозы на будущее, подчеркивается, что базовый сценарий предполагает развитие экономики в рамках уже существующих трендов и геополитических условий.

«Предполагается, что введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте в основном сохранятся. Товары российского экспорта на мировом рынке продолжат продаваться с дисконтом», — отмечается в тексте проекта.

В ЦБ указали, что условия функционирования российской экономики в 2022 году под воздействием санкций значительно изменились: в частности, из-за санкций иностранных государств в отношении финансового сектора стало невозможно проводить прежние расчетные и страховые операции, а ограничения во внешней торговле и международной кооперации спровоцировали необходимость искать новые рынки сбыта, формировать новые производственные связи, а также выстраивать новые логистические маршруты. Согласно документу, блокировка валютных счетов Банка России и ответные ограничения на движение капитала сделали более выраженной зависимость динамики курса рубля от состояния торгового баланса.

Центробанк заключил, что все описанные шоки стали причиной масштабных структурных изменений в российской экономике.

Ранее Банк России анонсировал меры по помощи банкам, которые позволят им преодолеть кризисную ситуацию. Уточнялось, что одним из способов может стать создание специального фонда поддержки финансового сектора.