Центробанк собрался создать фонд для помощи банкам на случай усиления кризиса

Банк России анонсировал меры по помощи банкам, которые позволят им преодолеть кризисную ситуацию. Одним из способов может стать создание специального фонда поддержки финансового сектора, говорится в документе о новых задачах финансового рынка, который опубликован на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, в случае дальнейшего ухудшения ситуации собственникам банков может понадобиться системная поддержка. Оказывать ее можно будет разными способами — прямая докапитализация (покупка акций или субординированных обязательств), предоставление гарантий на получение поддержки при ухудшении положения.

В регуляторе подчеркивают, что собираются предоставлять помощь только тем кредитные организации, что оказались в сложной ситуации по вине форс-мажора, а не из-за собственной рискованной стратегии. Другими словами, меры не должны покрывать убытки, возникшие из-за политики собственников, чтобы не ухудшать позиции конкурентов с более взвешенным подходом.

Среди других вариантов поддержки рассматривается специальный учет заблокированных иностранных активов банков, чтобы те сохранялись на балансе организаций. В том числе речь может идти о выделении активов и обязательств в специальные компании. При необходимости банки могут объединить компании в специальные фонды и совместно отстаивать свои интересы.

Также финансовые организации могут формировать резервы под заблокированные активы на длительный срок. Однако выкупать их ЦБ не собирается, поскольку это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями.

