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Центробанк собрался создать фонд для помощи банкам

Центробанк собрался создать фонд для помощи банкам на случай усиления кризиса

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Банк России анонсировал меры по помощи банкам, которые позволят им преодолеть кризисную ситуацию. Одним из способов может стать создание специального фонда поддержки финансового сектора, говорится в документе о новых задачах финансового рынка, который опубликован на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, в случае дальнейшего ухудшения ситуации собственникам банков может понадобиться системная поддержка. Оказывать ее можно будет разными способами — прямая докапитализация (покупка акций или субординированных обязательств), предоставление гарантий на получение поддержки при ухудшении положения.

В регуляторе подчеркивают, что собираются предоставлять помощь только тем кредитные организации, что оказались в сложной ситуации по вине форс-мажора, а не из-за собственной рискованной стратегии. Другими словами, меры не должны покрывать убытки, возникшие из-за политики собственников, чтобы не ухудшать позиции конкурентов с более взвешенным подходом.

Среди других вариантов поддержки рассматривается специальный учет заблокированных иностранных активов банков, чтобы те сохранялись на балансе организаций. В том числе речь может идти о выделении активов и обязательств в специальные компании. При необходимости банки могут объединить компании в специальные фонды и совместно отстаивать свои интересы.

Также финансовые организации могут формировать резервы под заблокированные активы на длительный срок. Однако выкупать их ЦБ не собирается, поскольку это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями.

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Платон Щукин
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