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Житель Италии раскрыл главные секреты для бюджетного путешествия по стране

Турист изучил десятки форумов и поделился лайфхаками для бюджетной поездки по Италии

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Итальянец изучил несколько форумов для туристов и поделился списком лучших советов для бюджетной поездки по Италии. Главные секреты экономии он раскрыл в посте на платформе Reddit.

Для дешевого путешествия между городами европеец посоветовал арендовать машину через приложение BlaBla. По словам туриста, пользуясь этим сервисом, он может либо отправиться в поездку в качестве водителя и заработать немного денег, либо вместе с другими путешественниками скинуться на оплату бензина, изрядно сэкономив.

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Европеец уточнил, что парковать машину он предпочитает на бесплатной парковке в городе, а потом он добирается до места на арендованном велосипеде. По словам путешественника, дешевле взять его в прокат сразу на целую неделю.

Также пользователь Reddit рассказал, что всевозможные акции и скидки на транспорт и развлечения можно отслеживать через приложение Itabus, а для поиска ночлега пользоваться сайтом Garden Sharing, который позволяет туристам забронировать сад у частников, чтобы разместить там свою палатку. Отмечается, что хозяева жилья также предлагают путешественникам воспользоваться ванной комнатой и электричеством в доме.

В начале августа аналитики сервиса Aviasales назвали лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов. Эксперты порекомендовали россиянам приобретать их за 15-20 дней до поездки, если вылет зимой и весной, и за 30-60 дней до вылета, если осенью.

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Ксения Жарова
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