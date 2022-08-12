Дерматолог назвал оптимальный расход шампуня для мытья разных типов волос

Дерматолог Шлессингер: обладателям густых и вьющихся волос нужно мыть голову два раза

Дерматолог и генеральный директор интернет-магазина LovelySkin доктор Джоэл Шлессингер назвал оптимальный объем шампуня для мытья разных типов волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Так, обладателям густых и вьющихся локонов эксперт порекомендовал мыть голову два раза. «Как правило, данный тип волос накапливает загрязнения достаточно долго, поэтому двойного ополаскивания будет достаточно, чтобы кожа головы на долгое время оставалась чистой», — рассказали Шлессингер.

В то же время специалист предупредил, что людям с поврежденными, сухими или жирными прядями нужно применять средство один раз за весь процесс мытья. Данное правило также касается тех, у кого чувствительная кожа головы. «Меня беспокоит раздражение, которое может возникнуть. Своим пациентам я обычно рекомендую метод "медленного мытья", в котором нужно нанести шампунь на все время принятия душа или ванны, а затем смыть его в конце», — заключил врач.

В июне стилист Блоссом Кочхар раскрыл оптимальную частоту стрижки волос. По его словам, данный процесс способен улучшить качество прядей, а также сделать их более густыми и блестящими за счет избавления от отмерших концов. «Волосы необходимо стричь раз в несколько месяцев, и не надо беспокоиться о длине — в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра в месяц», — объяснил эксперт.