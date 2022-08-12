Житель российского региона попал под следствие из-за учебы у террористов в Сирии

Житель ЕАО стал фигурантом уголовного дела из-за обучения в лагере террористов в Сирии

Житель Еврейской автономной области (ЕАО) стал фигурантом уголовного дела из-за прохождения обучения у террористов в Сирии. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в 2015 году он обучался в лагере запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», после чего воевал на стороне боевиков.

Известно, что попавший под следствие мужчина — уроженец одного из государств Центральной Азии. Ему грозит до 20 лет колонии.

9 августа сообщалось, что московский суд дал восемь лет колонии финансировавшему террористов в Сирии иностранцу.