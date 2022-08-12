Суд получил иск экс-канцлера ФРГ к бундестагу

Суд Берлина подтвердил получение иска от экс-канцлера ФРГ Шредера к бундестагу Германии

Административный суд Берлина получил иск от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к бундестагу Германии касательно лишения бывшего немецкого лидера части привилегий из-за связей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что иск получен», — заявил представитель суда. Он добавил, что процесс по делу Шредера будет завершен не ранее 2023 года, потому что «рассмотрение одного дела в среднем занимает около 17 месяцев».

12 августа бывший канцлер ФРГ подал в суд Берлина иск с требованием вернуть офис в бундестаге и сотрудников, которые были отняты у него в мае из-за тесных связей с Россией. Из привилегий экс-лидеру Германии оставили лишь личную охрану и государственную пенсию.