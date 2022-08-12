Экс-канцлер ФРГ подал в суд на бундестаг

Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг для восстановления особых привилегий

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, потребовав вернуть ему особые привилегии, которых он был лишен в мае. Об этом сообщает агентство DPA.

«Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отказалась лишать членства Шредера. Согласно заключению комиссии, дружба Герхарда с президентом России Владимиром Путиным является его личным делом. Арбитраж также решил, что контакты Шредера с российскими корпорациями не вредят партии.

Ранее немецкий политик отказался извиняться за дружбу с Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Также он выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию.