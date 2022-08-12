Москвичей предупредили о возвращении жары

Вильфанд: температура воздуха в Москве поднимется на 4-5 градусов выше климатической нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предпуредил москвичей о возвращении жары. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на выходных температура воздуха в Москве поднимется на четыре-пять градусов выше климатической нормы. «Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», — уточнил он. Вильфанд добавил, что такая жара в столице продлится до середины следующей недели.

Ранее Вильфанд заявил, что на фоне аномальной жары в Европе в Москве сохраняется умеренная погода, так как в город перемещаются холодные воздушные массы с севера. Он сообщил, что Европу накрыла жара, так как туда идут воздушные потоки с юга.