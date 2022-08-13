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Белоруссия пообещала зеркальный ответ при конфискации ее собственности на Западе

Премьер Белоруссии пообещал зеркальный ответ при конфискации на Западе имущества Минска
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал, что Минск даст зеркальный ответ, если на Западе будет происходить конфискация и национализация собственности страны. Его слова передает БЕЛТА.

«Если они пойдут дальше, материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим и здесь», — уточнил глава правительства.

Варвара Кошечкина
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