Белоруссия пообещала зеркальный ответ при конфискации ее собственности на Западе

Премьер Белоруссии пообещал зеркальный ответ при конфискации на Западе имущества Минска

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал, что Минск даст зеркальный ответ, если на Западе будет происходить конфискация и национализация собственности страны. Его слова передает БЕЛТА.

«Если они пойдут дальше, материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим и здесь», — уточнил глава правительства.