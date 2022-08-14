Австралийский аэропорт эвакуировали из-за стрельбы

News.com.au: аэропорт Канберры эвакуировали из-за стрельбы

Аэропорт австралийской Канберры эвакуирован из-за стрельбы. Об этом сообщает портал News.com.au.

Как стало известно изданию, звуки выстрелов прозвучали в зале регистрации. По неподтвержденным данным, мужчина с револьвером выстрелил в окна аэропорта рядом со стойкой авиакомпании Qantas. Уточняется, что подозреваемый не проходил через контрольно-пропускной пункт службы безопасности.

Полиция задержала одного человека. Информации о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее американка устроила стрельбу в аэропорту Dallas Love Field Airport. 37-летняя женщина произвела несколько выстрелов в потолок аэропорта до задержания полицией.