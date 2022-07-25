Американка устроила стрельбу в аэропорту Dallas Love Field Airport

В аэропорту города Даллас (штат Техас) в понедельник, 25 июля, американка устроила стрельбу. По предварительным данным, жертв нет, сообщает CNN со ссылкой на данные местной полиции.

Стрельба произошла в муниципальном аэропорту Dallas Love Field Airport. В здании объявлена эвакуация, рейсы задержаны. Пострадавших и жертв, по предварительной информации, удалось избежать.

Как сообщает телеканал, 37-летняя американка произвела несколько выстрелов в потолок аэропорта до задержания полицией. Сейчас она находится в больнице.

Ранее два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в одном из парков американского Лос-Анджелеса. Как сооющает полиция, стрельба могла произойти в результате ссоры, стрелков было как минимум двое. На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с организованной преступностью.