Раскрыто число жертв при стрельбе в парке Лос-Анджелеса

KTLA: два человека погибли при стрельбе в парке Лос-Анджелеса, еще пятеро пострадали

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в одном из парков американского Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на экстренные службы.

По информации полиции, стрельба могла произойти в результате ссоры, стрелков было как минимум двое. На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с организованной преступностью.

До этого телеканал NBC сообщал, что в результате инцидента пострадали не менее семи человек.

20 июня сообщалось, что 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.