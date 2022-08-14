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Жительница Лондона отреагировала на новости о проблемах с водой

Жительница Лондона сообщила, что англичане предпочитают воду из-под крана бутилированной

Фото: Shutterstock

Англичане предпочитают пить воду из-под крана, а не покупать бутилированную воду в магазинах, сообщила жительница Лондона Елена. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на информацию о проблемах с водой в стране.

Стало известно, что в Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничения для покупателей на приобретение воды. Сотрудники магазина развесили объявления о том, что каждый может взять не более пяти бутылок воды и трех мультиупаковок. Об этом информирует The Independent.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с объявленной засухой в восьми регионах Великобритании. В стране стоит аномальная жара, из-за чего крупнейшая компания по водоснабжению испытывает проблемы с поставками.

«Честно, я не встречала такого в магазинах. В Англии люди в большинстве, включая меня, пьют воду из-под крана, так как она довольно чистая», — сказала Елена.

Жительница Лондона добавила, что лето в Британии в этом году действительно выдалось аномально жарким, однако каких-то проблем с водой она не наблюдает. Также девушка отметила, что счет на воду сильно не изменился.

Ранее эксперт издания The Telegraph Бен Райт заявил, что последствия украинского конфликта и энергетический кризис в скором времени разрушат экономику Великобритании. По его словам, в современной Британии «ничего не работает и все стоит дорого», в то время как граждане страны «слишком заняты спорами о причинах своих бед, чтобы найти какие-либо решения». Автор отметил, что «британцы с ужасом наблюдают» за ростом предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства.

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Алена Шевченко
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