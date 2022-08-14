Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о способе сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19

Аналитик Голованова: для переноса отпуска при заражении COVID-19 нужно оформить больничный

Фото: IMAGO / DC_2 / Globallookpress.com

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала о том, как можно продлить или перенести отпуск в России в случае заражения коронавирусом или другой болезнью. Этим она поделилась с РИА Новости .

По словам эксперта, для сохранения отпуска необходимо получить листок временной нетрудоспособности в медучреждении. При обнаружении у себя признаков коронавирусной инфекции она посоветовала вызвать врача на дом. «Статья 124 Трудового кодекса России предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника», — напомнила Голованова.

Аналитик подчеркнула, что после подтверждения болезни и получения соответствующего документа следует уведомить об этом работодателя, например, по электронной почте. Оповещение руководства потребуется для принятия решения, что делать с отпуском и понимания причины вашей нетрудоспособности. После этого есть два возможных варианта, как поступить.

«Первый — отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. Второй — весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время и отгулять отпуск позже», — объяснила эксперт, подчеркнув, что если сотрудник решит продлить отпуск на дни, совпавшие с болезнью, работодатель не имеет права отказать. В остальных случаях стоит обговорить с руководством новый срок отпуска.

Ранее россиянам сообщили об опасности сочетания COVID-19 с гриппом и аденовирусом. Отмечается, что главной причиной беспокойства медиков на сегодняшний день является не рост заболеваемости коронавирусом, а возможность микст-инфекций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Во Франции заявили об обернувшихся против Европы антироссийских санкциях
Австралийский аэропорт эвакуировали из-за стрельбы
Стало известно о способе сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19
В сети обсудили столичный вокзал из фильма «Служебный роман»
Постпред России рассказал о предложении остановить работу Запорожской АЭС
Военный эксперт сравнил опыт российской армии в Сирии и на Украине
Сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в США
В США рассказали об опасной задаче F-22 в Польше
В Британии предложили ввести санкции против Ирана после нападения на Рушди
Юрист предупредил о долге после погашения кредита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.