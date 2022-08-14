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Юрист предупредил о долге после погашения кредита

Юрист Короленко предупредил, что после погашения кредита может остаться долг

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко предупредил россиян о долге, который может остаться после погашения кредита, в беседе с агентством «Прайм».

Ситуация с непогашенным долгом может сложиться при нескольких вариантах. Например, данные бюро кредитных историй еще не успели обновиться. В этом случае необходимо делать повторные запросы, ожидая обновления системы. Кроме того, долг может остаться в том случае, если клиент не уведомил банк о желании досрочно погасить кредит. Делать это необходимо в форме заявления или через интернет-банк. Иначе ежемесячные платежи будут списываться со счета, на котором копятся деньги, а клиент будет ошибочно полагать, что кредит уже закрыт.

Также долг может быть из-за того, что клиент не погасил всю необходимую сумму. Например, человек положил недостаточно денег на счет для списания, в результате чего платеж не проходит, а на задолженность начисляются пени.

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Марина Совина
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