Альпинисты сорвались с 60-метровой высоты при восхождении на вулкан в Эквадоре

15 альпинистов сорвались с 60-метровой высоты при восхождении на вулкан в Эквадоре

Группа из 15 альпинистов сорвалась с высоты 20-этажного дома во время восхождения на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре. Об этом сообщает издание Expreso.

Трое из них погибли, еще 12 доставлены в больницу с травмами. Пострадавших направили в медучреждения городов Риобамба и Амбато. Среди погибших — одна женщина 47 лет и двое мужчин 45 и 50 лет.

Отмечается, что альпинисты сорвались с высоты 60 метров, когда находились в 50 метрах от вершины.

Ранее стало известно, что чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.