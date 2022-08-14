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Альпинисты сорвались с 60-метровой высоты при восхождении на вулкан в Эквадоре

15 альпинистов сорвались с 60-метровой высоты при восхождении на вулкан в Эквадоре

Фото: Shutterstock

Группа из 15 альпинистов сорвалась с высоты 20-этажного дома во время восхождения на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре. Об этом сообщает издание Expreso.

Трое из них погибли, еще 12 доставлены в больницу с травмами. Пострадавших направили в медучреждения городов Риобамба и Амбато. Среди погибших — одна женщина 47 лет и двое мужчин 45 и 50 лет.

Отмечается, что альпинисты сорвались с высоты 60 метров, когда находились в 50 метрах от вершины.

Ранее стало известно, что чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

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Виктория Кондратьева
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