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Звезда «Тихого Дона» рассказала о своем состоянии после госпитализации

Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева вышла на связь после госпитализации с травмой головы

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Звезда фильма «Тихий Дон», народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, госпитализированная с травмой головы, вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Хитяевой, с ней все в порядке.

«Спасибо. У меня все прекрасно!» — сказала актриса.

Друг Хитяевой, руководитель Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо сообщил телеканалу, что артистку выписали из больницы, она находится дома.

О госпитализации Хитяевой стало известно 13 августа. По данным РЕН ТВ, она упала у себя дома в центре Москвы и ударилась головой. Бывший муж Хитяевой Валерий Леонтьев сообщил, что ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Он добавил, что артистка получила синяк и разбила лицо, но не хочет оставаться в медучреждении.

91-летняя Людмила Хитяева помимо «Тихого Дона» известна по таким фильмам, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Финист — Ясный сокол» и «Шла собака по роялю».

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Майя Гавашели
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