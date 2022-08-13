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Звезда «Тихого Дона» попала в больницу

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева получила травму и попала в больницу в Москве. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По словам собеседника канала, звезда «Тихого Дона» упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.

Ранее сообщалось, что актриса решила перезахоронить родителей в Москве. Хитяева заявила, что на Преображенском кладбище за время пандемии COVID-19 появилось много памятников из гранита. Из-за этого добираться до могил родных стало сложно: иногда приходится идти боком, а местами «чуть ли не ползти», рассказала она.

91-летняя Людмила Хитяева известна по таким фильмам, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Финист — Ясный сокол» и «Шла собака по роялю».

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Варвара Кошечкина
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