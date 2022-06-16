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Звезда «Тихого Дона» перезахоронит родителей в Москве

Хитяева рассказала о решении перезахоронить родителей в Москве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева решила перезахоронить родителей в Москве. Об этом звезда «Тихого Дона» рассказала в беседе с «Мослентой».

По словам 91-летней актрисы, ее родители захоронены на Преображенском кладбище, на котором за время пандемии коронавируса появилось много памятников из гранита. Из-за этого добираться до могил родных стало сложно: иногда приходится идти боком, а местами «чуть ли не ползти», рассказала Хитяева.

Артистка рассказала, что ее родители были похоронены в 1992 году, когда семья жила бедно, поэтому могила скромная, «задавленная» современными надгробиями.

«Допустить, чтобы родители лежали в тесноте и зарослях, которые сложно устранить, я не могу. Поэтому хочу попросить у кладбища землю — четыре с половиной метра — и перезахоронить их. Хочу, чтобы у нашей семьи было свое "угодье"», — рассказала актриса.

При этом Хитяева отметила, что распространившиеся слухи о том, что она якобы уже получила от кладбища официальный отказ, являются домыслами. На решение данного вопроса она рассчитывает на помощь «больших людей», занимающих государственные посты, а также работников одного из центральных телеканалов.

В мае жительница Татарстана пришла проведать могилу прабабушки на кладбище и обнаружила на ее месте могилу чужого человека. В случившемся она обвинила администрацию кладбища, которая, по ее словам, перепродает старые могилы под новые захоронения.

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Варвара Кошечкина
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