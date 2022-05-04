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Россиянка пришла проведать прабабушку на кладбище и обнаружила чужую могилу

Жительница Татарстана заявила, что на месте могилы ее прабабушки похоронен чужой человек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Татарстана пришла проведать могилу прабабушки на кладбище и обнаружила на ее месте могилу чужого человека. О произошедшем россиянка сообщила в группе «Типичный Зеленодольск» во «ВКонтакте».

Женщина пояснила, что во вторник, 3 мая, увидела свежевскопанную землю и новые таблички с чужими именами. В случившемся она обвинила администрацию кладбища, которая, по ее словам, перепродает старые могилы под новые захоронения.

«Я не обвиняю людей, чей родственник там захоронен, им просто выделили место. Администрация кладбища, у вас есть умершие родственники? У вас есть чувства, у вас вообще есть мораль и что-то элементарно человеческое? Или вы похоронили свою совесть и память о близких?» — заявила россиянка.

Жительница Татарстана попросила всех, кто столкнулся с аналогичной проблемой, связаться с ней. Она пообещала через правоохранительные органы разобраться с администрацией кладбища, допустившей такую ситуацию.

Ранее в Лысьве Пермского края женщину похоронили в чужой могиле из-за ошибки рабочих. Как рассказала дочь умершей женщины, скончавшуюся должны были похоронить рядом с могилой отца, при этом место показывал другой родственник.

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Анна Щербакова
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