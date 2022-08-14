Число пострадавших при взрыве в Ереване возросло

Число пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 51

Число пострадавших в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на ереванском рынке «Сурмалу» увеличилось до 51. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие доставлены в медучреждения.

В свою очередь директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян доложил, что оперативная ситуация довольно сложная — пожарные расчеты пока не могут локализовать пожар из-за продолжающейся детонации пиротехники.

Взрыв в «Сурмалу» произошел днем в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.

В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди. Там ведутся спасательные работы, в них участвуют в том числе находящиеся на месте прохожие.