ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной

Военкор Котенок сообщил об ударе ВСУ по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной

По одному из расположений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Попасной нанесен удар Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, источники в Донбассе эту информацию подтверждают. Котенок также сообщил, что удар, вероятно, был нанесен из установки HIMARS. «Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина — не подтверждаем», — добавил он.

По данным «Русской весны», есть погибшие и раненные, их число не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военного эксперт Борис Рожин рассказал, что военные при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск». Он отметил, что в настоящее время в городе продолжаются бои — войска вышли на улицу Патриса Лумумбы.