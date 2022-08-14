Стало известно о ракетном ударе ВСУ по жилому кварталу Энергодара

Член Запорожской администрации Рогов заявил о погибшем при ударе ВСУ по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому кварталу города Энергодар. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, в момент атаки погибший мужчина выгуливал собаку во дворе своего дома. «Кроме того, осколочные ранения получила девушка.

Пострадавшая доставлена в специализированную медико-санитарную часть г. Энергодар, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — написал член Запорожской администрации.

Также стало известно, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по району теплоэлектростанции, в результате чего рядом с ней загорелась трава. «В район возгорания направлены пожарные расчеты», — отметил Рогов.

13 августа он сообщил, что украинская армия снова ведут обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции. До этого он также допустил, что станцию могут законсервировать.