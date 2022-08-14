Стало известно о ракетном ударе ВСУ по жилому кварталу Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому кварталу города Энергодар. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, в момент атаки погибший мужчина выгуливал собаку во дворе своего дома. «Кроме того, осколочные ранения получила девушка.
Пострадавшая доставлена в специализированную медико-санитарную часть г. Энергодар, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — написал член Запорожской администрации.
Также стало известно, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по району теплоэлектростанции, в результате чего рядом с ней загорелась трава. «В район возгорания направлены пожарные расчеты», — отметил Рогов.
13 августа он сообщил, что украинская армия снова ведут обстрел Энергодара и Запорожской атомной электростанции. До этого он также допустил, что станцию могут законсервировать.