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В Латвии задумались об ограничении использования русского языка

Министр юстиции Латвии Борданс: власти хотят ограничить использование русского языка

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что власти страны хотят ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. По его словам, в ближайшее время соответствующий закон могут направить на совещание сторон, формирующих правительство, после чего передать в сейм. Об этом сообщает агентство Delfi.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — отметил Борданс, добавив, что русский язык также могут убрать из телефонных и банковских сообщений.

Министр указал, что в Латвии закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в общественных местах, что, считает он, недопустимо. «Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — подчеркнул Борданс.

Он уточнил, что закон может применяться к объявлениям о вакансиях, в которых от кандидата требуют знаний русского языка.

7 июня сообщалось, что власти Латвии одобрили переход на латышский язык обучения в течение трех лет. Соответствующие поправки к закону об образовании утвердил Кабинет министров страны.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. По его словам, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и это необходимо изменить.

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Варвара Кошечкина
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