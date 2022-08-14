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Российский город из-за ливня сравнили с Таиландом

Из-за мощного ливня Южно-Сахалинск сравнили с Таиландом

Фото: Shutterstock

На Южно-Сахалинск обрушился мощный ливень, в результате которого оказались затоплены улицы. Местные жители из-за погодных условий сравнили российский город с Таиландом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Горожане сняли последствия мощного ливня на видео. Многие улицы оказались полностью затоплены, транспортным средствам пришлось передвигаться по воде. Один из водителей показал, что видимость на дорогах была снижена.

Некоторые местные жители удивились такой погоде, отметив, что еще не сталкивались с подобными условиями. Ливень вызвал у них ассоциацию с тропиками. «Вокзальная, 13. Сколько лет тут живу, еще такого потопа не вдел. Прям сплошная река, как в Таиланде, течет», — заявил один из жителей.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за ливня затопило часть улиц города — он частично погрузился под воду. Автомобили стояли на затопленной улице, уровень воды выше их колес. Жителям пришлось с трудом передвигаться из-за затоплений.

Нина Ташевская
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