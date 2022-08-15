Казахстан заявил о готовности признать власть талибов

МИД Казахстана заявил о готовности рассмотреть признание новой власти Афганистана

Казахстан заявил о готовности рассмотреть вопрос признания власти талибов (членов запрещенной в России террористической организации «Талибан»), но только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает казахстанский Sputnik со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В министерстве также пояснили, что после вывода международного военного контингента из Афганистана и прихода движения «Талибан» к власти, в Кабул с рабочим визитом приезжали официальные лица Казахстана для решения вопросов об оказании гуманитарной помощи и возобновлении торгово-экономического сотрудничества.

Совет безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В том же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией. В марте 2022 года Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который контролируется талибами. Однако вопрос признания движения пока так и не решен.

15 августа 2021 «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого сотни жителей страны попытались уехать, всерьез опасаясь за свою безопасность.