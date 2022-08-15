Посетители зоопарка спасли женщину от аллигатора

KSL News: посетители американского зоопарка спасли дрессировщицу от аллигатора

В американском городе Уэст-Валли-Сити, штат Юта, посетители пришли на помощь сотруднице контактного зоопарка, на которую напал аллигатор. Об этом сообщает KSL News.

Инцидент попал на видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как рептилия схватила дрессировщицу за руку и потащила в воду. Прохожий, находившийся у вольера со своей семьей, бросился в бассейн и сел на аллигатора, однако тот не ослабил хватку. Лишь спустя несколько секунд благодаря еще одного посетителю ему удалось вытащить женщину из воды. После этого она объяснила ему, как безопасно слезть с хищника.

Шейн Ричинс, владелец компании Scales and Tails, которой принадлежит зоопарк, полагает, что посетитель, вероятнее всего, спас дрессировщицу от серьезных травм. «Мы никогда не ожидаем, что кто-то вот так бросится на помощь, но мы очень благодарны, что посетители это сделали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор укусил за голову мужчину, купавшегося в озере. Мужчину госпитализировали в больницу, его состояние оценивалось как критическое.