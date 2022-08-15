Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Посетители зоопарка спасли женщину от аллигатора

KSL News: посетители американского зоопарка спасли дрессировщицу от аллигатора

В американском городе Уэст-Валли-Сити, штат Юта, посетители пришли на помощь сотруднице контактного зоопарка, на которую напал аллигатор. Об этом сообщает KSL News.

Инцидент попал на видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как рептилия схватила дрессировщицу за руку и потащила в воду. Прохожий, находившийся у вольера со своей семьей, бросился в бассейн и сел на аллигатора, однако тот не ослабил хватку. Лишь спустя несколько секунд благодаря еще одного посетителю ему удалось вытащить женщину из воды. После этого она объяснила ему, как безопасно слезть с хищника.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Шейн Ричинс, владелец компании Scales and Tails, которой принадлежит зоопарк, полагает, что посетитель, вероятнее всего, спас дрессировщицу от серьезных травм. «Мы никогда не ожидаем, что кто-то вот так бросится на помощь, но мы очень благодарны, что посетители это сделали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор укусил за голову мужчину, купавшегося в озере. Мужчину госпитализировали в больницу, его состояние оценивалось как критическое.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о перспективном оружии России
Российский заключенный распространял фейки о спецоперации на Украине
На Украине разоблачили хищение под видом конфискации российской собственности
В Москве компания мужчин избила полицейских
Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии
Захарова прокомментировала требование к Rutube спрятать контент российских СМИ
Си Цзиньпин призвал членов КПК реализовать новую концепцию развития Китая
Цены на газ в Европе отказались считать предельными
Постпред России обвинил Запад в желании заставить Киев обстреливать ЗАЭС
Извлечен лед с пузырьками воздуха возрастом пять миллионов лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.