Поезд насмерть сбил сидевшую в туалете россиянку

В Асбесте поезд снес деревянный туалет с сидевшей в нем женщиной, она погибла на месте

В Асбесте Свердловской области поезд снес деревянный туалет, в котором в тот момент находилась 49-летняя женщина, от полученных травм она погибла. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло на станции Фабрика 6 комбината «Ураласбест». По внутренним железнодорожным путям российского предприятия двигался тепловоз с 21 пустым вагоном. Последний состав сошел с рельсов и завалился на деревянный туалет для работников «Ураласбеста».

Находившаяся внутри постройки весовщица комбината погибла на месте. Следователи уже начали разбираться в причинах случившегося.

Ранее в Чебоксарах мужчина спасал голубя и провалился на девять этажей в шахту вентиляции. Спасателям пришлось сломать стену, чтобы вызволить пострадавшего. О судьбе голубя ничего неизвестно.

