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Член украинского отряда узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»

Член украинского отряда «Медведи СС» узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»

Фото: РИА Новости

Член украинского отряда «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, узнал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне военного с «Азовстали» с позывным Мыкола. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

По его словам, он видел наемника в специальном помещении завода под названием «Бастион». Там был интернет и иностранцы получали возможность связываться с родственниками за границей.

Ранее пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР). На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон. Все они сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Густавссон, Пребег, Хардинг и Хилл обвиняются в наемничества, а Хили — в вербовке наемников.

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Марина Совина
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