В Москве четверых африканцев задержали за нападение на остановивших их сотрудников ГИБДД

В Москве 29-летнего водителя и троих пассажиров задержали за нападение на сотрудников ГИБДД на западе столицы. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 августа 2022 года на улице Нижние Мневники. Инспекторы остановили мужчину, управляющего автомобилем каршеринга. Как пишут РИА Новости, в салоне находились четверо африканцев, прибывших в Россию из Республики Чад. Между ними и полицейскими возник конфликт, во время которого иностранцы напали на стражей порядка и нанесли им телесные повреждения.

«По подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения», — отметила Иванова.

В ближайшее время африканцам предъявят обвинение по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие намерено ходатайствовать о помещении их в СИЗО.