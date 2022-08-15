Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Четверых африканцев задержали за нападение на остановивших их сотрудников ГИБДД

В Москве четверых африканцев задержали за нападение на остановивших их сотрудников ГИБДД

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве 29-летнего водителя и троих пассажиров задержали за нападение на сотрудников ГИБДД на западе столицы. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 августа 2022 года на улице Нижние Мневники. Инспекторы остановили мужчину, управляющего автомобилем каршеринга. Как пишут РИА Новости, в салоне находились четверо африканцев, прибывших в Россию из Республики Чад. Между ними и полицейскими возник конфликт, во время которого иностранцы напали на стражей порядка и нанесли им телесные повреждения.

«По подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения», — отметила Иванова.

В ближайшее время африканцам предъявят обвинение по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие намерено ходатайствовать о помещении их в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв в Волгоградской области
Теннисист Медведев объяснил конфликт с оскорбившим его фанатом
Четверых африканцев задержали за нападение на остановивших их сотрудников ГИБДД
В России захотели создать скоростной автомаршрут от Балтийского моря до Урала
В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову
Россияне бросились платить «Миром»
Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций
Предложивший Эстонии награды за танк-памятник россиянин объяснил свое решение
Стоматолог назвала доступные продукты для красивой улыбки
В Греции вернули конфискованную американцами иранскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.