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Дело Ассанжа вскрыло масштабные нарушения закона со стороны ЦРУ

Newsweek: ЦРУ неоднократно нарушали закон во время слежки за Ассанжем и его окружением

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Дело вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вскрыло масштабные нарушения конституции со стороны ЦРУ: агентство следило не только за ним, но и за его окружением, в том числе адвокатами, журналистами и врачами, которые приходили к нему в посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на иск, поданный четырьмя гражданами США.

Американцы, в частности, требуют компенсации от экс-директора ЦРУ Майка Помпео, обвиняя его в нарушении Конституции США (необоснованном обыске и конфискации личной информации). В иске также содержится требование о возмещении ущерба к испанской охранной фирме, нанятой для защиты посольства. Утверждается, что сотрудники этой фирмы сотрудничали с ЦРУ и передавали туда данные о посетителях Ассанжа, в частности, копировали информацию с их смартфонов.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения. Юридическая команда основателя WikiLeaks, в свою очередь, обжаловала данное решение. Теперь суду предстоит решить, может ли оно быть заслушано.

Виктория Кондратьева
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