WSJ: основатель WikiLeaks Ассанж обжаловал решение об экстрадиции из Британии в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США, пишет газета The Wall Street Journal.

Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь суду предстоит решить, может ли быть заслушано его обжалование.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже», — сообщил изданию адвокат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джулиана Ассанжа долгие годы изничтожали руками Великобритании по заказу США. Дипломат отметила, что соблюдение прав человека в Британии заявляется только на словах и декларативно.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения. Юридическая команда основателя WikiLeaks, в свою очередь, тогда заявила, что будет обжаловать данное решение.

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.