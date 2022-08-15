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В колонии в Горловке возник пожар из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о пожаре в Никитовской колонии из-за обстрела ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар в одном из зданий Никитовской исправительной колонии.

«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки)», — написал градоначальник.

По его словам, сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Он уточнил, что в ходе данного инцидента не оказалось пострадавших.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о том, что командование ВСУ перебросило около тысячи военных в район местонахождения Запорожской АЭС, предупредив, что они планируют устроить масштабные провокации.

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Марина Совина
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