В России выявили 25 273 случая коронавируса

В России за сутки выявили 25 273 случая COVID-19, выздоровели 15 410, умерли 53 человека

В России за последние сутки выявили 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 907 231. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 28 982.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5734), в Петербурге (3782) и Московской области (1597). Меньше всего — в Магаданской области (5 случаев), Ингушетии (7 случаев) и в Сахалинской области (13 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1581. За этот же период 15 410 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 151 487.

За сутки умерли 53 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 178 человек.