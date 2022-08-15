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Российский военкор нашел способ купить американские ракеты в даркнете

Военный корреспондент Коц нашел способ купить американский ПТРК Javelin в даркнете

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В даркнете появился специальный раздел с ганшопами (оружейные магазины), где можно купить любую военную технику, в том числе американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. О найденном способе приобрести иностранное оружие пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Военкор связался с экспертом по даркнету Евгением, который подробно расписал схему получения оружия. Сейчас в ганшопах доступна техника из Бельгии, Германии и США, причем оборудование находится в приличном состоянии. Потенциальный покупатель может выбрать страну доставки, куда оружие могут прислать по запчастям. Однако в некоторые страны, например, на Украину, оружие могут доставить не по частям, а целиком в собранном виде. Уточняется, что в Россию доставка не производится.

По словам специалиста, доставка оружия на Украину в целом виде означает, что оружейный бизнесмен базируется в стране. «Полазил по форумам, люди пишут, что это новый украинский картель, часть оружия продают в Европу, а в Британии и Германии уже имеют филиалы», — заявил Евгений.

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Специалист и военкор связались с одним из продавцов из Киева. Они уточнили, что хотят приобрести два ПТРК Javelin с доставкой во Францию, готовы предоставить депозит в 60 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Продавец заверил, что оружие будет герметически упаковано и спрятано в бочки с машинным маслом, доставка до Пятой республики займет две недели.

Коц нашел на просторах даркнета и другие типы оружия. Например, в диапазоне от тысячи до трех тысяч долларов (61-185 тысяч рублей) можно приобрести бронежилеты. Противотанковые ракеты NLAW стоят в два раза дешевле Javelin — 15 тысяч долларов (более 922 тысяч рублей). Американский беспилотник-камикадзе Switchblade 600 Kamikaze можно заказать за 7 000 тысяч долларов (примерно 430 тысяч рублей).

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Варвара Кошечкина
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