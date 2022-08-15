Диджей включил в российском кафе украинскую песню и получил десять суток ареста

В Крыму суд арестовал на десять суток включившего в кафе украинскую песню диджея

Ленинский районный суд в Республике Крым арестовал на десять суток диджея, который включил украинскую песню на вечеринке. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина нарушил пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Его признали виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, демонстрирование которых запрещены федеральными законами») КоАП РФ. Также суд конфисковал у него предмет административного правонарушения.

По данным ведомства, в кафе города Щелкино фигурант поставил песню «Дикое поле» и включил к ней клип, в котором демонстрировалась символика полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Диджей частично признал вину и рассказал, что включил песню и видео по запросу посетителя, не зная их содержания.

