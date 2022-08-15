Россиянка купила диплом юриста и более 15 лет проработала по нему в МВД

Под Астраханью экс-старшего дознавателя МВД осудили за покупку поддельного диплома юриста

В Енотаевском районе Астраханской области бывшего старшего дознавателя приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за покупку поддельного диплома. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2006 году женщина предоставила в отдел кадров регионального УМВД поддельный диплом юриста, якобы выданный ей в июне 2002 года одним из волгоградских вузов. После этого ее приняли на работу. Более 15 лет — с 2006 года по апрель 2022 года — россиянка работала в полиции.

Преступление выявили сотрудники СКР и УФСБ. После этого фигурантку уволили из органов внутренних дел.

