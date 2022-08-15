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Жителя Петербурга зарезали в подъезде из-за женщины

В Петербурге 43-летний судимый мужчина зарезал знакомого во время ссоры из-за женщины

Фото: Shutterstock

Жителя Красногвардейского района Петербурга зарезали во время драки в подъезде на проспекте Ударников. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

По сведениям издания, днем 14 августа в гости к одной из местных жительниц пришел ее 43-летний знакомый, ранее судимый. Он поссорился с сожителем хозяйки, после чего стал выяснять с ним отношения на лестничной площадке с помощью ножа и электрошокера. Помешать дерущимся попытался их сосед, уроженец Казахстана, но получил удар ножом в шею.

Раненый иностранец вызвал полицию, его госпитализировали. Прибывшие на место стражи порядка диагностировали смерть одного из двух участников драки: по предварительным данным, он скончался от ударов ножом в шею, грудь и плечо.

Зачинщика конфликта задержали недалеко от дома. Медики обработали ему ушибы и порезанный палец, после чего передали сотрудникам МВД.

Известно, что в конце 1990-х фигурант был осужден на 13 лет за разбой и кражу документов.

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Елизавета Новикова
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