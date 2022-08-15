Блогерша заказала платье бренда Ким Кардашьян и расплакалась во время примерки

Блогерша Алексия Брага примерила платье бренда Ким Кардашьян Skims и расплакалась

Бразильская блогерша Алексия Брага заказала популярный наряд бренда корректирующего белья и одежды Skims, принадлежащего звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, и расплакалась из-за своего внешнего вида. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 232 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем платье длины макси в рубчик на тонких бретелях. При этом заметно, что данный предмет гардероба подчеркивает все особенности фигуры инфлюэнсерши, включая округлый живот.

Бразильянка призналась, что надеялась на то, что будет выглядеть сексуально, но вместо этого возненавидела свое тело. «Я была так взволнована, получив посылку, но расплакалась во время примерки. Skims, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы ямки на моих бедрах исчезли», — заявила она.

В свою очередь, зрители поддержали юзершу в комментариях. «Ты выглядишь как богиня», «У меня такая же фигура», «Знакомое чувство, но ты все равно великолепна», — отметили они.

В июле сообщалось, что блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. На размещенных кадрах юзерша предстала в облегающем наряде розового цвета на тонких бретелях стоимостью 78 долларов (приблизительно 4,8 тысячи рублей). При этом сначала она показала свою фигуру до талии, а затем перевела камеру на ноги, продемонстрировав, как подол платья спадает ниже ее ступней и простирается по полу.