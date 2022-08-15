Спровоцировавший ДТП с пятью погибшими на Урале подросток взял машину без спроса

Спровоцировавший ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле взял машину у родителей без спроса

Подросток, который спровоцировал ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле, взял машину родителей без их ведома. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя правоохранительных органов, ключи от автомобиля лежали дома на тумбочке. Скончавшийся парень не имел водительского удостоверения.

Горелых добавил, что его родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Среди погибших, рассказал руководитель пресс-службы, трое несовершеннолетних 2003-2005 годов рождения и женщина-фельдшер 1977 года рождения.

«Сейчас инспекторы ДПС анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, как долго лихач на иномарке находился за рулем, маршрут его передвижения и скоростной режим», — заключил он.

Об аварии на Урале стало известно 15 августа. Легковой автомобиль Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой. От удара легковушка загорелась. Погибли водитель Hyundai и трое пассажиров, а также фельдшер.

Позднее появились кадры с места аварии.