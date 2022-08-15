Эксперт назвала способы продлить срок годности продуктов

Менеджер Лемешева посоветовала рассортировать продукты, чтобы продлить их срок хранения

Сортировка продуктов в отдельные емкости улучшит и продлит срок годности продуктов. Способы их сохранения в беседе с «Праймом» назвала старший менеджер сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.

Эксперт отметила, что хранить овощи, фрукты и молочную продукцию необходимо отдельно. Также важно уделять внимание сортировке и использованию правильных отсеков. Температура в холодильнике разная, она отличается в зависимости от зоны в камере.

«Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов», — отмечает Лемешкова.

Она подчеркнула, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Не менее важно содержать продукты в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке. Нельзя ставить в холодильник и горячую пищу.

10 августа сообщалось, что во втором квартале 2022 года вырос спрос на подержанные холодильники в России. Жители бросились активно скупать старую технику брендов «Атлант» и «Бирюса». Также большой популярностью пользуются китайские производители.