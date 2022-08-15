В сети появились фото Пригожина после сообщений о его гибели

В сети появились фото Пригожина из Попасной после сообщений о его гибели

В российских социальных сетях появились актуальные фотографии бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в городе Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном фото офицер запаса Вооруженных сил России (ВС РФ) Герой России Андрей Богатов и Пригожин стоят на фоне полуразрушенного здания. Снимок Богатов иронично подписал фразой «ищем с Пригожиным его тело».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Попасная из установки HIMARS. Ряд ресурсов заявляли о гибели Пригожина в результате этого удара.