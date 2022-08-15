В Петербурге катер врезался в гранитную набережную

Катер врезался в набережную на реке в Петербурге, капитан и пассажиры госпитализированы

Катер врезался в гранитную набережную на реке Ждановке в Санкт-Петербурге, капитан и трое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Во время ночной прогулки судно потеряло управление. Очевидцы отметили, что сначала катер протаранил бетонную опору, затем какое-то время крутился на месте, а позже ударился о гранитную плиту.

По данным KP.RU, капитан судна внезапно потерял сознание, после чего катер стал кружить и совершил столкновение с препятствием. Мужчину без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, помощь медиков потребовалась пассажирам катера — 43-летнему мужчине и 40-летней женщине, они получили сотрясения и ушибы.

Инспекторы линейного отдела полиции на водном транспорте разбираются в причинах случившегося.

Ранее в Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли. По факту случившегося была организована проверка.

