Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Петербурге катер врезался в гранитную набережную

Катер врезался в набережную на реке в Петербурге, капитан и пассажиры госпитализированы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Катер врезался в гранитную набережную на реке Ждановке в Санкт-Петербурге, капитан и трое пассажиров госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Во время ночной прогулки судно потеряло управление. Очевидцы отметили, что сначала катер протаранил бетонную опору, затем какое-то время крутился на месте, а позже ударился о гранитную плиту.

По данным KP.RU, капитан судна внезапно потерял сознание, после чего катер стал кружить и совершил столкновение с препятствием. Мужчину без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, помощь медиков потребовалась пассажирам катера — 43-летнему мужчине и 40-летней женщине, они получили сотрясения и ушибы.

Инспекторы линейного отдела полиции на водном транспорте разбираются в причинах случившегося.

Ранее в Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли. По факту случившегося была организована проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Жителя Петербурга зарезали во время драки из-за женщины в парадном
В Петербурге катер врезался в гранитную набережную
Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по цене Турции
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Медведев сохранил первую строчку в рейтинге ATP
Началось серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия»
Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии
Появились подробности унесшей жизни пятерых россиян аварии со скорой
Дом Мэрайи Кэри с девятью спальнями в Атланте ограбили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.