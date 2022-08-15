Корвет «Громкий» прибыл в Циндао для участия в международном конкурсе

Корвет ТОФ «Громкий» прибыл в Циндао для участия в соревновании «Кубок моря»

Корвет «Громкий» прибыл в Циндао (КНР) для участия в международном конкурсе «Кубок моря». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илью Колесникова.

«Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в военно-морскую базу Циндао Китайской Народной Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022"», — сообщил Колесников. Он добавил, что переход корабля занял четверо суток.

Соревнования «Кубок моря» пройдут с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС НОАК в Циндао. Около ста моряков представляют команду России, они посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.

14 августа в подмосковном Алабине прошел этап «Танковый биатлон» турнира «АрМИ — 2022». Сборные выступили на Т-72, у России — красный танк. Турнир включает в себя более 30 конкурсов в 12 странах на четырех континентах.