Американке по ошибке продали почти сто домов за бесценок

Daily Mail: женщина из Невады купила 84 дома за 549,4 тысячи долларов

Из-за ошибки в документах американка стала собственницей почти ста объектов недвижимости. Женщине из штата Невада продали 84 дома за бесценок, сообщает Daily Mail.

Общая стоимость домов составляет 50 миллионов долларов. Новая собственница заплатила только 594,4 тысячи долларов, рассчитывая купить один из объектов в районе, однако составлявший договор специалист из фирмы Westminster Title указал, что после подписания женщина также получит все соседние объекты.

Документ коснулся и тех домов, которые ранее были проданы другим людям. Теперь ответственная за ошибку фирма должна будет переписать все объекты на девелопера, а затем на настоящих собственников. Нынешняя хозяйка может отказаться расставаться с недвижимостью, однако, по словам юристов, она не сможет выиграть дело в суде.

Ранее другой американке помогли собрать 50 тысяч долларов на ремонт разрушенного дома. Собственность женщины пострадала в результате аварии с участием актрисы Энн Хеч — находясь в состоянии алкогольного опьянения, артистка протаранила дом на автомобиле на большой скорости.